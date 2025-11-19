Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nếu cần thiết huy động trực thăng để sơ tán người dân

Trưa 19-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, thời điểm này khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đang mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thủy điện xả lũ. Chỉ riêng thủy điện sông Ba Hạ lúc 12 giờ 20 trưa nay đã xả nước về hạ du với lưu lượng trên 14.000 m3/s.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình trạng ngập tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ngôi nhà đã ngập sâu trong nước, lực lượng chức năng căng mình giữa dòng nước lũ để tiếp cận, ứng cứu. Nhiều khu vực rất khó khăn mới tiếp cận được vì nước chảy xiết.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo, huy động tất cả các lực lượng để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu trước diễn biến mưa lũ phức tạp. Tận dụng thời gian còn lại trong buổi chiều, bởi đêm nay, nhiều con sông phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993. "Bằng mọi cách sơ tán người dân từ đây đến tối, kể cả cần thiết huy động đến trực thăng".

Hàng trăm ngôi nhà của người dân tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong nước

Sau nhiều ngày mưa như trút, vùng ven đô thị Quy Nhơn và các khu dân cư hạ lưu sông Côn (tỉnh Gia Lai) đã chìm trong "biển lũ". Từ đêm 18 đến sáng 19-11, quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực tiếp cận các vùng ngập sâu để ứng cứu, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Nhiều vùng dân cư ở xã Tuy Phước bị ngập sâu

Người dân huy động xuồng để hỗ trợ nhau sơ tán khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm

Một gia đình ở phường Quy Nhơn Đông đang khẩn trương sơ tán khỏi nơi nguy hiểm

Hỗ trợ các nhà dân bị ngập nặng sơ tán đến nơi an toàn

Hỗ trợ cụ bà thoát khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm ở khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông

Người già và trẻ nhỏ được hỗ trợ đi sơ tán khẩn cấp ở phường Quy Nhơn Đông

Đến 12 giờ, một tổ cứu hộ ở ven đường Điện Biên Phủ tiếp giáp với QL19 mới (đoạn qua phường Quy Nhơn Đông) đã ứng cứu kịp thời 50 người dân trong các vùng ngập nặng

Lực lượng chức năng huy động cơ giới, xuồng để hỗ trợ người dân ở các điểm ngập phường Quy Nhơn Bắc

Xe đặc chủng được huy động từ đêm 18 để hỗ trợ sơ tán người dân ở các vùng ngập nặng

Tiếp tế nhiên liệu cho các vùng dân cư bị ngập lụt, chia cắt ở xã Tuy Phước

Những lớp nhà dân chìm dần trong nước lũ

Gia Lai: Hơn 2.460 hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn Ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, từ sáng 18 đến sáng 19-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Lực lượng Công an xã Uar giúp dân sơ tán Tính đến 7 giờ ngày 19-11, toàn tỉnh có 10.256 hộ dân với 42.525 nhân khẩu bị ngập, cô lập. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương khắc phục tạm thời, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Lực lượng chức năng chốt chặn trên điểm ngập lụt Quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Hiao Công tác sơ tán dân được triển khai kịp thời. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời hơn 2.460 hộ dân với hơn 6.700 người đến nơi an toàn. Nhà dân xã Ia Hiao bị ngập Nước tràn vào nhà dân xã Ia Hiao Nhà dân ơr Gia Lai bị ngập Nhà dân xã Ia Hiao bị ngập

MAI CƯỜNG - NGỌC OAI - HỮU PHÚC