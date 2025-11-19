Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nếu cần thiết huy động trực thăng để sơ tán người dân

Theo ghi nhận, thời điểm này khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đang mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thủy điện xả lũ. Chỉ riêng thủy điện sông Ba Hạ lúc 12 giờ 20 trưa nay đã xả nước về hạ du với lưu lượng trên 14.000 m3/s.
Tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ngôi nhà đã ngập sâu trong nước, lực lượng chức năng căng mình giữa dòng nước lũ để tiếp cận, ứng cứu. Nhiều khu vực rất khó khăn mới tiếp cận được vì nước chảy xiết.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo, huy động tất cả các lực lượng để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu trước diễn biến mưa lũ phức tạp. Tận dụng thời gian còn lại trong buổi chiều, bởi đêm nay, nhiều con sông phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993. "Bằng mọi cách sơ tán người dân từ đây đến tối, kể cả cần thiết huy động đến trực thăng".
Sau nhiều ngày mưa như trút, vùng ven đô thị Quy Nhơn và các khu dân cư hạ lưu sông Côn (tỉnh Gia Lai) đã chìm trong "biển lũ". Từ đêm 18 đến sáng 19-11, quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực tiếp cận các vùng ngập sâu để ứng cứu, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Gia Lai: Hơn 2.460 hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn
Ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, từ sáng 18 đến sáng 19-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực.
Tính đến 7 giờ ngày 19-11, toàn tỉnh có 10.256 hộ dân với 42.525 nhân khẩu bị ngập, cô lập. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương khắc phục tạm thời, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
Công tác sơ tán dân được triển khai kịp thời. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời hơn 2.460 hộ dân với hơn 6.700 người đến nơi an toàn.