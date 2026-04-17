Ký kết hợp tác phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động

Sự hợp tác này không chỉ là cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM, mà còn là lời giải thiết thực cho bài toán thiếu hụt nhà ở của công nhân và người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái và Quyền Tổng Giám đốc Công ty IPC Võ Hồng Tài ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chiều 17-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, phối hợp triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Thời gian qua, 2 đơn vị đã có sự nghiên cứu, khảo sát các khu đất hợp lý để tiến tới xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Các địa điểm nghiên cứu, phát triển dự án sẽ tập trung vào những vị trí lân cận hoặc kết nối thuận tiện đến các khu vực có mật độ công nhân, người lao động cao như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm....

Danh mục quỹ đất dự kiến triển khai bao gồm nhiều khu vực do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận quản lý như: Khu chung cư R1 tại xã An Phú Tây; cụm chung cư lưu trú công nhân tại xã Hiệp Phước và khu đất tại phường Tân Mỹ. Qua các dự án, hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng sống, giúp người lao động an tâm định cư lâu dài và tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng.

Theo ông Võ Hồng Tài, Quyền Tổng Giám đốc Công ty IPC, việc đầu tư không dừng lại ở xây dựng căn hộ mà còn đảm bảo hệ sinh thái tiện ích đồng bộ như: nhà trẻ, cửa hàng tiện lợi, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người lao động.

Sự hợp tác của 2 đơn vị hướng đến mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết, LĐLĐ Thành phố sẽ chủ trì việc khảo sát nhu cầu thực tế của công nhân, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi với cơ quan nhà nước và thực hiện công tác truyền thông, vận động chính sách để đưa sản phẩm đến đúng đối tượng thụ hưởng. Phía Công ty IPC sẽ đóng vai trò chủ đầu tư, phụ trách tìm kiếm quỹ đất, xây dựng phương án tài chính và tổ chức thi công, vận hành dự án.

Trước đó, LĐLĐ Thành phố đã ký kết với 3 doanh nghiệp để triển khai xây dựng 80.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, kỳ vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu nhà ở của người lao động trên địa bàn TPHCM hiện nay.

