Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore

Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: MINH CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pang Te Cheng khẳng định dù là một quốc gia non trẻ, Singapore có rất nhiều điều để tự hào. Trong bài phát biểu chào mừng Quốc khánh hôm 8-8 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã cho rằng lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay là dịp để tri ân quá khứ và hướng tới một chương mới. Sự đoàn kết, kiên cường và thống nhất sẽ là kim chỉ nam đưa Singapore tiến bước.

Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM nhấn mạnh năm 2025 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Singapore - Việt Nam. Quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 3 vừa qua. Ngay sau đó là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong. Hai chuyến thăm cấp cao tiếp nối nhau đã phản ánh động lực mạnh mẽ trong hợp tác song phương, cũng như sự tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Về hợp tác giữa Singapore và TPHCM, trong giai đoạn 2020-2024 (trước khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Singapore là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại TPHCM, với tổng vốn đầu tư tích lũy lớn nhất 14,3 tỷ USD. Các khoản đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, khu công nghiệp, logistics, dịch vụ tài chính… Ông Pang Te Cheng tin tưởng TPHCM mới sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa cho hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH CHÂU

Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng đến ông Pang Te Cheng, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Singapore cùng cộng đồng doanh nghiệp, người dân Singapore đang sinh sống, làm việc tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Singapore không ngừng phát triển sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của thành phố với nhiều dự án tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, logistics và năng lượng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore. Ảnh: MINH CHÂU

Hai bên cũng hết sức chú trọng tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các dự án hợp tác thường xuyên với Bộ Giáo dục Singapore, Trường chính sách công Lý Quang Diệu... Bên cạnh đó, nhờ vị trí địa lý gần gũi, phong tục tập quán tương đồng, các chương trình giao lưu nhân dân giữa hai bên cũng diễn ra vô cùng sôi động. Các hoạt động trao đổi văn hóa, thể thao, du lịch đã góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc để quan hệ TPHCM - Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng 60 năm Quốc khánh Singapore.

﻿Ảnh: MINH CHÂU

TPHCM mới ưu tiên xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, giáo dục và y tế chất lượng cao, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng số đồng bộ hiện đại. Đây là những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, là cơ hội to lớn để hai bên phát huy tối đa tiềm năng của mình, bổ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định TPHCM mong muốn và sẵn sàng hợp tác không giới hạn với Singapore trong các lĩnh vực này.

MINH CHÂU