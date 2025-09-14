Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 - 13-9-2025)

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng; nói đến sự liêm chính, công minh; nói đến niềm tin, lẽ phải và chỗ dựa của nhân dân. Đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành tòa án nhân dân đối với đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhận, đánh giá cao công lao, đóng góp của tòa án nhân dân qua các thời kỳ. Để thực hiện tốt trọng trách của mình, Tổng Bí thư đề nghị ngành tòa án nhân dân phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nói chung, tòa án nhân dân nói riêng. Tòa án nhân dân phải là “pháo đài” chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, bởi đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Trong hoạt động xét xử phải lấy kết quả bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm thước đo.

Phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc xét xử đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Các vụ án, vụ việc dù tính chất, mức độ nào cũng không được phép để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, ngành tòa án tăng cường tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa và mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác của ngành; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, hướng tới xây dựng tòa án điện tử - tòa án số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành tòa án nhân dân phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, liêm chính, có chuyên môn sâu, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tòa án nhân dân tối cao. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Tòa án nhân dân TPHCM.

ĐỖ TRUNG