Kỳ vọng cảng biển TPHCM sẽ sớm lọt vào Top 10 cảng container lớn nhất thế giới

Ngày 20-10, Cảng vụ Hàng hải TPHCM cho biết, hoạt động vận tải biển tại khu vực đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển TPHCM tiếp tục tăng trưởng

Sự gia tăng mạnh mẽ về lượng tàu và hàng hóa cho thấy sự phục hồi và phát triển vững chắc của các hoạt động kinh tế liên quan đến cảng biển.

Tổng số lượt tàu biển và phương tiện thủy nội địa thông qua các cảng khu vực TPHCM đạt 173.754 lượt, tăng trưởng 10,59% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tàu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 156.397 lượt, tăng 10,93%; trong khi tàu nước ngoài cũng đạt 17.357 lượt, tăng 7,67%. Mức tăng trưởng tổng thể trên 10% là một tín hiệu tích cực, khẳng định hệ thống cảng TPHCM vẫn giữ được vị thế quan trọng, thu hút được một lượng lớn tàu thuyền, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt.

Tàu container cập cảng

Điểm nhấn nổi bật là sự tăng trưởng kỷ lục của hàng container. Lượng container thông qua đạt hơn 16 triệu TEUs, tương đương gần 152 triệu tấn. Đây là mức tăng rất cao, phản ánh chính xác sự phục hồi và nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đóng container đang rất lớn.

Bên cạnh đó, tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua tàu biển đạt gần 185 triệu tấn, tăng 7,28% so với cùng kỳ, và phương tiện thủy nội địa đạt gần 75 triệu tấn, tăng 12,21% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách từ hoạt động cảng biển 9 tháng đạt trên 2 nghìn tỷ đồng. Việc lượng tàu biển cập các cảng TPHCM tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống cảng biển TPHCM trong giai đoạn mới. Với những kết quả tích cực này, cảng biển TPHCM được kỳ vọng sẽ sớm lọt vào Top 10 cảng container lớn nhất thế giới.

SA HUỲNH