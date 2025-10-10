Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần khai thác tối đa không gian phát triển mới

Sáng 10-10, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc hợp nhất 3 tỉnh là một quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động, biến Lâm Đồng thành tỉnh giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội, khác biệt về du lịch, năng lượng tái tạo, khai thác, chế biến khoáng sản…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Quá trình sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phải bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, tuyệt đối không để nảy sinh tình trạng cục bộ, địa phương hay lợi ích nhóm.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ đầu tiên này để đặt nền móng cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế, tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 – 2030… và phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân, đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

ĐOÀN KIÊN