Lâm Đồng: Phân luồng đường đèo Prenn và đèo Khánh Lê để khắc phục sạt lở

Ngày 18-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo phân luồng giao thông sau khi xảy ra sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục sạt lở tại đèo Prenn và quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng gần địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Cụ thể, tạm dừng việc lưu thông từ trung tâm Đà Lạt đi tỉnh Khánh Hòa trên tuyến quốc lộ 27C. Người điều khiển phương tiện lựa chọn hướng di chuyển về tỉnh Khánh Hòa theo các hướng: Từ trung tâm Đà Lạt đi quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Người đi đường cũng có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+020, ĐT.725 rẽ phải vào quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Đèo Prenn bị sạt lở nặng, dự kiến mất nhiều thời gian để khắc phục

Ngoài ra, người đi đường có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại, tuy nhiên hành trình này sẽ mất nhiều thời gian di chuyển.

Còn tại vị trí sạt lở trên đèo Prenn, hiện cơ quan chức năng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700 (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Người dân di chuyển ra vào trung tâm Đà Lạt thông qua đèo Mimosa. Đối với hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm), tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại khu vực đèo Prenn

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian phân luồng sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới nhất.

Trước đó, quốc lộ 27 qua đèo D’ran (phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cũng buộc phải phong tỏa do tình trạng sạt lở gây ra khiến người dân và phương tiện phải lưu thông qua đường vòng.

ĐOÀN KIÊN