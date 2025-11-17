Lâm Đồng: Sạt lở đèo Prenn, nhiều nơi ngập nặng

Sáng 17-11, mưa lớn đã làm sạt lở một đoạn đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện qua lại.

Điểm sạt lở nằm ở giữa đèo Prenn, gần một nửa mặt đường bị vỡ, sạt xuống taluy âm khiến việc lưu thông qua khu vực trở nên nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, cấm phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn bị sạt lở sáng 17-11

* Tại quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt và xã D'ran, một số cây thông lớn đổ ngang đường khiến các phương tiện không thể di chuyển.

hiện địa phương đã ngắt điện, cưa dọn cây để giải phóng mặt bằng thông thoáng cho phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 27C đoạn qua thôn Đưng K Si, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng bị sạt lở, chia cắt



* Tại quốc lộ 27C đoạn qua thôn Đưng K Si, xã Lạc Dương, một lượng đất đá lớn từ sườn núi bị sạt lở, đổ xuống đường vào sáng cùng ngày. Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ trường học di dời tài sản sáng 17-11

* lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng đang ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn sau khi địa bàn xuất hiện đợt ngập lụt cục bộ.

Cơ quan chức năng phong tỏa đoạn quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Ghi nhận tại quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, có nơi mực nước dâng cao khoảng 1m khiến các phương tiện không thể qua lại.

Trong đêm qua (16-11), Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hiệp Thạnh đã thông báo các số điện thoại cần liên hệ khi có tình huống khẩn cấp; kêu gọi người dân chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, tài sản và gia súc đến nơi an toàn; hạn chế đi lại qua vùng ngập, dòng chảy xiết, sườn dốc, sông suối, đường đèo.

Khu dân cư tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu

Tại một số thôn như Định An, Tân An, K’Long (xã Hiệp Thạnh), nước lũ từ đầu nguồn đổ về gây ngập nhiều nhà dân ngay trong sáng 17-11.

ĐOÀN KIÊN