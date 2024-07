Lâm Đồng: Điều tra vụ mất hơn 37ha rừng tại dự án sân golf Đạ Ròn

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết liên quan đến vụ việc mất 37,52ha rừng tại dự án sân golf tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương của Công ty TNHH Acteam International (sân golf The Dàlat at 1200), Sở NN-PTNT tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý.