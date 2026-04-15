Lâm Đồng: Dông lốc làm hư hỏng nhiều căn nhà

Chiều 15-4, mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn thôn 2 và thôn Liên Hung, xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) làm hư hỏng nhiều căn nhà.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn mưa chiều 15-4 tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, mưa kèm dông lốc đã quét qua các thôn của xã Đam Rông 2 gây hư hại nhiều tài sản của người dân, làm một số cột điện, cây xanh trên địa bàn xã bị ngã đổ.

Căn nhà của người dân bị đổ sập sau mưa dông tại xã Đam Rông 2

Ông Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết, bước đầu, địa phương ghi nhận có 11 căn nhà bị hư hại, trong đó 2 căn sập hoàn toàn và 9 căn bị tốc mái hoàn toàn sau cơn mưa dông.

Ngay khi nắm được tình hình, cấp ủy, chính quyền xã Đam Rông 2 đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, dân quân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản sau khi nhà bị đổ sập

Các lực lượng đã nhanh chóng giúp người dân thu dọn tài sản bị hư hỏng, dọn dẹp hiện trường và di dời các hộ bị thiệt hại nặng đến nơi an toàn.

Hiện công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.

ĐOÀN KIÊN