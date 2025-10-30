Xã hội

Liên tiếp sạt lở, Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc lại tê liệt

SGGPO

Chiều tối 30-10, tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, sau khi lực lượng chức năng vừa khắc phục xong điểm sạt lở tại Km59 thuộc Quốc lộ 28, đèo Gia Bắc lại xuất hiện thêm hai điểm sạt lở mới, cách vị trí cũ không xa. Mỗi điểm có chiều dài từ 30 – 40m, hàng trăm tấn đất đá và cây rừng đổ xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường.

10.jpg
Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc ngày 30-10 khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại

Đáng chú ý, nhiều cây gỗ lớn đường kính 0,4 – 0,6m cũng bị kéo theo, nằm chắn ngang mặt đường, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Giao thông trên toàn tuyến đèo bị chia cắt. Cơ quan chức năng đã thông báo từ xa đến các phương tiện chủ động lưu thông theo các hướng khác để đảm bảo an toàn.

Cũng trong sáng cùng ngày, trên đèo Gia Bắc xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, cây xanh đổ ra đường. Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, tình hình chưa ổn định thì đến chiều lại tiếp tục xảy ra sạt lở mới.

5.jpg
Do khối lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường, kèm theo nhiều cây xanh ngã đổ nên công tác cứu hộ sẽ mất nhiều thời gian

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, do mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng 28-10, Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc liên tục xảy ra sạt lở. Tính đến nay, trên đoạn đèo dài hơn 10km đã ghi nhận khoảng 13 điểm sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng đang túc trực, lên phương án mở đường, đảm bảo lưu thông trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đèo Gia Bắc Đường Quốc lộ 28 Quốc lộ 28 Báo SGGP Thực vật rừng Chắn ngang Sạt lở Đổ sập Đất đá Sụt lún Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn