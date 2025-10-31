Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc đã thông tuyến sau nhiều giờ tê liệt

Sáng 31-10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở, sáng nay Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc đã được dọn dẹp cơ bản, người và phương tiện có thể qua lại.

Theo UBND xã Sơn Điền, hiện nguy cơ sạt lở vẫn còn cao do mưa nhiều và hiện có ít nhất 4 điểm sạt lở, nứt đường phía taluy âm, nguy cơ lở đường rất cao. Ghi nhận tại hiện trường, mặt đường Quốc lộ 28 có một số đoạn bị nứt kéo dài, kết cấu không còn đảm bảo.

Các vết nứt trên Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, được cơ quan chức năng căng dây cảnh báo

Như Báo SGGP thông tin, chiều tối 30-10, Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở khiến giao thông qua đây bị tê liệt. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 50 người cùng thiết bị máy móc tới hiện trường giải phóng lượng lớn đất đá tràn ra Quốc lộ 28.

Cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc sáng 31-10

Đây là lần thứ 3 trong vài ngày qua tuyến đường đèo này bị sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc Quốc lộ 28 (nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc) kết nối từ Quốc lộ 20 đến Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN