Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai khu vực sạt lở Quốc lộ 20 và 28

Ngày 2-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 (phường Xuân Trường – Đà Lạt) và Quốc lộ 28 (xã Sơn Điền).

Cụ thể, tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn từ Km 262+400 đến Km 262+530 (khu vực cầu treo D’ran thuộc phường Xuân Trường – Đà Lạt). Tại Quốc lộ 28, tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Km 47+252 đến Km 54+000.

Điểm sụt lún trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân gồm: cắm bảng cảnh báo, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm. Tổ chức trực ban tại công trình 24/24, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai. Đồng thời tổ chức phân luồng, phân làn giao thông đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Khu vực sạt lở tại Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Về lâu dài, phải xác định nguyên nhân và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông và tài sản, tính mạng của người dân…

Đoạn sạt lở tại Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Như Báo SGGP thông tin, từ ngày 26 đến 30-10, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 20 (phường Xuân Trường – Đà Lạt) và Quốc lộ 28 (xã Sơn Điền) xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

ĐOÀN KIÊN