Lâm Đồng: Khẩn cấp xây dựng công trình chống thấm, sạt trượt hồ Cay An

Sáng 8-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An , xã Tà Năng.

Video: Lực lượng chức năng tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thân đập hồ Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, việc triển khai khẩn cấp được thực hiện trong 90 ngày, với kinh phí 2,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng quản lý, thực hiện công trình.

Hiện trạng đập hồ Cay An, xã Tà Năng sáng 8-11

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng căn cứ tính chất khẩn cấp và mức độ ảnh hưởng của công trình đến an toàn khu vực hạ du rút ngắn thời gian xây dựng khẩn cấp, để kịp thời triển khai biện pháp cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong thời gian ngắn nhất.

Lực lượng chức năng tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thân đập hồ Cay An

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành công trình thủy lợi hồ Cay An, tránh nguy cơ mất an toàn đập, vỡ đập.

Đồng thời bảo vệ tính mạng cho khoảng 400 hộ dân và 200ha đất canh tác sản xuất nông nghiệp vùng hạ du của hồ chứa.

Phía dưới chân đập đã được gia cố tạm thời bằng xà cừ

Như Báo SGGP thông tin, hồ Cay An tại xã Tà Năng được đưa vào sử dụng năm 2007 với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3. Từ nhiều tuần nay, khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện các mảng trượt cục bộ, hình thành các khe nứt, có nước ngầm thấm qua chân đập.

Ngoài ra, tại một số vị trí khác của đập chính cũng có hiện tượng thấm nước và rò rỉ nước thành dòng.

Lực lượng chức năng xã Tà Năng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm sáng 8-11

Lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn cho hồ Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

ĐOÀN KIÊN