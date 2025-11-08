Lâm Đồng: Khẩn cấp xây dựng công trình chống thấm, sạt trượt hồ Cay An

Cụ thể, việc triển khai khẩn cấp được thực hiện trong 90 ngày, với kinh phí 2,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Lâm Đồng.
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng quản lý, thực hiện công trình.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng căn cứ tính chất khẩn cấp và mức độ ảnh hưởng của công trình đến an toàn khu vực hạ du rút ngắn thời gian xây dựng khẩn cấp, để kịp thời triển khai biện pháp cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong thời gian ngắn nhất.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành công trình thủy lợi hồ Cay An, tránh nguy cơ mất an toàn đập, vỡ đập.
Đồng thời bảo vệ tính mạng cho khoảng 400 hộ dân và 200ha đất canh tác sản xuất nông nghiệp vùng hạ du của hồ chứa.
Như Báo SGGP thông tin, hồ Cay An tại xã Tà Năng được đưa vào sử dụng năm 2007 với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3. Từ nhiều tuần nay, khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện các mảng trượt cục bộ, hình thành các khe nứt, có nước ngầm thấm qua chân đập.
Ngoài ra, tại một số vị trí khác của đập chính cũng có hiện tượng thấm nước và rò rỉ nước thành dòng.