Lâm Đồng: Khẩn trương di dời 70 hộ dân quanh khu vực nguy cơ vỡ đập thủy lợi

Tối 7-11, UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành lệnh di dời các hộ dân ở 2 thôn trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn, sau khi hồ thủy lợi Cay An có nguy cơ vỡ vai đập chính.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tà Năng lệnh di dời 70 hộ dân thuộc các thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe, xã Tà Năng đến các điểm trường, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7-11.

Tối 7-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình trạng an toàn hồ Cay An, xã Tà Năng

Theo UBND xã Tà Năng, từ 14 giờ cùng ngày nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, nguy cơ vỡ đập hoặc tràn nước ra khu vực hạ du. UBND xã Tà Năng đã yêu cầu người dân không chăn thả gia súc, bơi lội, đánh bắt cá hoặc sinh hoạt gần khu vực hồ và suối hạ lưu hồ Cay An; khẩn trương di dời người và tài sản khỏi khu vực thường xuyên ngập lụt.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tối 7-11 để đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho hồ Cay An

Đồng thời, UBND xã Tà Năng cũng huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời và đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ cần thiết.

Được biết, công trình thủy lợi hồ Cay An tại xã Tà Năng được đưa vào sử dụng vào năm 2007 với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, đây là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tà Năng.

Lực lượng chức năng khẩn trương đảm bảo an toàn đập hồ thủy lợi Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

Từ nhiều tuần nay, khu vực hạ lưu vai trái đập chính xuất hiện các mảng trượt cục bộ, hình thành các khe nứt, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, tại một số vị trí khác của đập chính cũng có hiện tượng thấm nước và rò rỉ nước thành dòng.

ĐOÀN KIÊN