Lâm Đồng: Xuyên đêm “vá” hồ chứa nước có nguy cơ vỡ

Cụ thể, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ, cùng 50 dân quân thường trực và các thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường để di dời người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, vá các vị trí sạt trượt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân sử dụng máy xúc đóng cọc xà cừ, đắp đất, củng cố chân đập hồ Cay An dưới ánh đèn pha công trường xuyên đêm. Cũng trong đêm 7-11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tà Năng di dời được tổng cộng 90 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Như Báo SGGP thông tin, từ 14 giờ ngày 7-11, nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, nguy cơ vỡ đập hoặc tràn nước ra khu vực hạ du. Đến tối cùng ngày, UBND xã Tà Năng đã lệnh di dời người dân 70 hộ dân thuộc các thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe, xã Tà Năng đến các điểm trường, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7-11.
Cũng trong tối 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp xuống khu vực hồ Cay An để chỉ đạo công tác xử lý, đảm bảo an toàn đập hồ Cay An, xã Tà Năng.
Hồ Cay An tại xã Tà Năng được đưa vào sử dụng vào năm 2007 với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, Đây là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho 250ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tà Năng.