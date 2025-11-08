Lâm Đồng: Xuyên đêm “vá” hồ chứa nước có nguy cơ vỡ

Lúc 4 giờ ngày 8-11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, sau nhiều giờ đồng hồ, các lực lượng đã gia cố thân đập, xử lý các vị trí nứt sụt lún gây rò rỉ nước, ngăn chặn nguy cơ sạt lở, vỡ đập hồ Cay An, xã Tà Năng.

Video: Các lực lượng xuyên đêm gia cố thân đập Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ, cùng 50 dân quân thường trực và các thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường để di dời người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, vá các vị trí sạt trượt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Lực lượng chức năng gia cố đập Cay An, sáng 8-11

Các lực lượng xuyên đêm gia cố thân đập Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân sử dụng máy xúc đóng cọc xà cừ, đắp đất, củng cố chân đập hồ Cay An dưới ánh đèn pha công trường xuyên đêm. Cũng trong đêm 7-11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tà Năng di dời được tổng cộng 90 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân cùng máy móc được huy động tới hiện trường xử lý ngay trong đêm

Như Báo SGGP thông tin, từ 14 giờ ngày 7-11, nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, nguy cơ vỡ đập hoặc tràn nước ra khu vực hạ du. Đến tối cùng ngày, UBND xã Tà Năng đã lệnh di dời người dân 70 hộ dân thuộc các thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe, xã Tà Năng đến các điểm trường, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7-11.

Nhiều hộ dân tại xã Tà Năng được đưa đến các cơ sở giáo dục để đảm bảo an toàn

Hồ Cay An bị sụt lún từ nhiều ngày trước đó, nguy cơ vỡ vai đập nếu không xử lý kịp thời

Cũng trong tối 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp xuống khu vực hồ Cay An để chỉ đạo công tác xử lý, đảm bảo an toàn đập hồ Cay An, xã Tà Năng.

Hồ Cay An tại xã Tà Năng được đưa vào sử dụng vào năm 2007 với dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, Đây là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho 250ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tà Năng.

Tin liên quan Lâm Đồng: Khẩn trương di dời 70 hộ dân quanh khu vực nguy cơ vỡ đập thủy lợi

ĐOÀN KIÊN