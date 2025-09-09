Lâm Đồng khảo sát, kết nối hoạt động du lịch nội vùng

Từ ngày 9 đến 13-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại 3 khu vực: Phan Thiết, Gia Nghĩa và Đà Lạt nhằm gắn kết các sản phẩm, dịch vụ, điểm đến du lịch ở các địa phương thành chuỗi sản phẩm chất lượng, có tính khác biệt, cạnh tranh cao.

Đoàn khảo sát tại "địa chỉ đỏ" Khu di tích Trường Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong ngày đầu tiên, đoàn khảo sát gồm nhà quản lý du lịch, các đơn vị lữ hành, cơ quan báo chí đã đến thăm, khảo sát một số địa điểm như Khu di tích Trường Dục Thanh; Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, Cung đường biển Hòa Thắng - Hòa Phú, Bảo tàng cổ vật Mũi Né; Bảo tàng Nước Mắm (khu vực Phan Thiết).

Đoàn tìm hiểu về cây khế do chính tay thầy Nguyễn Tất Thành chăm sóc và vẫn xanh tốt sau hơn 100 năm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, đợt khảo sát sẽ liên kết các sản phẩm du lịch dựa trên không gian phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng. qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện và xây dựng sản phẩm kết hợp 3 vùng của tỉnh Lâm Đồng, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Đoàn khảo sát tại đồi cát Bàu Trắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoạt động cũng nhằm thu hút các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thêm các lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phương.

Dịp này, từ ngày 10 đến 12-9, tại khu vực tiền sảnh Trung tâm hội nghị Đắk Nông, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn và di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong những hoạt động chính trong tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

ĐOÀN KIÊN