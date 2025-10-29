Lâm Đồng: Ngập nhà máy xử lý nước, hàng ngàn người dân thiếu nước sinh hoạt

Nước lũ dâng cao khiến Nhà máy nước Bắc Bình (xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập nặng nên không thể cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân.

Trưa 29-10, ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập Nhà máy nước Bắc Bình (Chi nhánh cấp nước Bắc Bình, thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Nhà máy nước Bắc Bình ngập sâu trong nước lũ

Theo ghi nhận, từ đêm 27-10 cho đến nay, nước lũ trên sông Lũy dâng cao gây ngập hàng trăm nhà dân và toàn bộ khu Nhà máy nước Bắc Bình. Việc nhà máy cấp nước bị ngập sâu trong nước gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho trạm bơm nước thô và người vận hành. Ngoài ra, nước lũ còn làm hư hỏng hệ thống bơm nước thô, nhà máy xử lý nước buộc phải ngưng hoạt động hoàn toàn từ 0 giờ ngày 28-10 cho đến nay.

Nước lũ gây hỏng hệ thống bơm, nhà máy nước ngưng hoạt động

Hiện nay, Nhà máy nước Bắc Bình cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân các xã Bắc Bình, Hải Ninh và vùng phụ cận (tỉnh Lâm Đồng).

Theo UBND xã Bắc Bình, việc nhà máy nước ngưng hoạt động đang ảnh hưởng đến đời sống hàng ngàn người dân địa phương. Để có nguồn nước sinh hoạt, nhiều hộ dân xã Bắc Bình và Hải Ninh phải sử dụng từ nguồn nước mưa dự trữ, số khác phải đi mua nước bình về sử dụng. Chính quyền địa phương đang lên phương án hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân, trong khi chờ nhà máy nước hoạt động trở lại.

Nước lũ trên sông Lũy vẫn còn ở mức cao

Đại diện Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận cho biết, hiện nước lũ trên sông Lũy vẫn dâng cao nên chưa xác định được thời gian Nhà máy nước Bắc Bình hoạt động trở lại. Ngay sau khi lũ rút, nhà máy nước sẽ khắc phục những hư hỏng, sau đó bơm lại nguồn nước thô để xử lý, cung cấp nước cho người dân.

NGUYỄN TIẾN