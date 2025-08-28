Người dân vùng hạ Tây Ninh không còn thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Ngày 28-8, Công ty Cổ phần nước Biwase-Long An tổ chức lễ phát nước Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn 3 - nâng công suất lên 120.000m 3 /ngày đêm.

Nghi thức lễ phát nước

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân vì mục tiêu phát triển xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Công ty Cổ phần nước Biwase-Long An sớm thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai thi công tuyến ống truyền tải nước sạch D1200 từ xã Bến Lức đi dọc theo ĐT.830 đến ngã tư Chợ Trạm, nhằm cung cấp đủ nước cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn các xã vùng hạ, bảo đảm an ninh nguồn nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác kéo ống D1200mm qua sông Vàm Cỏ Đông là hạng mục quan trọng trong dự án

Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn 3 được thi công hơn 10 tháng, đến nay đã hoàn tất với công suất bổ sung 60.000 m³/ngày, nâng tổng công suất toàn nhà máy lên 120.000 m³/ngày.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 3 hơn 1.100 tỉ đồng, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án trên 2.200 tỉ đồng.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nước sạch cho người dân các khu vực vùng hạ tỉnh Tây Ninh và nhiều khu công nghiệp lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

NGỌC PHÚC