Lâm Đồng: Thu hồi thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng

Ngày 15-5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% không đạt chất lượng.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, các cơ sở ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn, bán lô thuốc Natri clorid 0,9%, số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025, hạn dùng 14-1-2028 do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Các đơn vị thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 29-5 (nếu có).

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định về việc thu hồi thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành: 893100060724) số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025, hạn dùng 14-1-2028 do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Số thuốc bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3).

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng giao Phòng Kiểm tra – Pháp chế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN KIÊN

