Giành lại sự sống cho bệnh nhân hai lần ngưng tim

Sự phối hợp chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã cứu sống bệnh nhân hai lần ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Bệnh nhân P.A.Đ.Q,. (43 tuổi, ngụ tại phường Vũng Tàu) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng ngưng tim, hôn mê sâu do rung thất và nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương hồi sức tim phổi, sốc điện cấp cứu, giúp người bệnh hồi phục nhịp tim. Sau khi tạm ổn định, người bệnh được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay khi vừa chuyển tới Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, người bệnh lại ngưng tim lần thứ hai.

Một lần nữa, các y bác sĩ lại chạy đua với thời gian, kiên trì hồi sức tim phổi cho đến khi tim bệnh nhân đập trở lại.

Bệnh nhân đã hồi phục, bày tỏ sự biết ơn với đội ngũ y bác sĩ của 3 bệnh viện

Sau đó, người bệnh được đưa đến phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành trái bị hẹp nặng. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã can thiệp đặt stent tái thông mạch máu thành công, giúp máu trở lại nuôi tim. Người bệnh tỉnh táo, được rút nội khí quản, hồi phục tích cực và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu. Tại đây, qua hội chẩn, các bác sĩ đã đặt máy khử rung tim cấy ghép ICD nhằm phòng ngừa các rối loạn nhịp tim nguy hiểm trong tương lai.

Sau thời gian điều trị và theo dõi tích cực, sức khỏe người bệnh đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

HOÀNG DƯƠNG