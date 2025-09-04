Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được xác lập kỷ lục thế giới

Ngày 4-9, tại Hà Nội, tác phẩm sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã được xác lập kỷ lục Guinness thế giới là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Tác phẩm được thực hiện trên nền vóc sơn mài hai mặt, kích thước 2,4m x 7,2m, nặng 3 tấn. Mặt thứ nhất tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Mặt thứ hai mang tên “Mùa xuân dân tộc”, thể hiện niềm hân hoan của nhân dân khi bước vào mùa xuân độc lập - tự do - hạnh phúc.

Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn đánh giá: “Tác phẩm thể hiện phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. Hồn cốt, thần thái của Bác vẫn hiện hữu, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của 9X, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Đó là dấu hiệu tích cực của một giai đoạn chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam”.

Ông cũng nhấn mạnh, sự xuất hiện của Chu Nhật Quang là điểm nhấn đáng chú ý khi các thế hệ nghệ sĩ đang dần chuyển giao cho lớp 7X, 8X và các gương mặt trẻ. “Giới mỹ thuật ghi nhận sự can đảm, táo bạo của Quang khi chọn đề tài lịch sử lớn để thử thách bản thân. Việc xác lập kỷ lục có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định nỗ lực của cá nhân mà còn quảng bá sơn mài Việt, một chất liệu “mãi mãi khó cũ”. Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được công trình như thế”, ông nói.

Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cùng tác phẩm được xác lập Kỷ lục thế giới

Bắt đầu từ năm 2019, bức tranh trải qua 6 năm sáng tác. Chu Nhật Quang cùng gia đình, đặc biệt là anh rể, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, đã dày công nghiên cứu chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại, đồng thời tham khảo tư liệu từ các nhà nghiên cứu lịch sử để bảo đảm tính chính xác. Có những giai đoạn công việc phải tạm dừng để chỉnh sửa, song với sự kiên trì và đồng hành của cộng sự, tác phẩm đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Việc tiếp cận và xử lý những dữ liệu lịch sử vốn rất phức tạp là thách thức không nhỏ, nhưng đó cũng là cơ hội để lớp trẻ khẳng định bản lĩnh, dám thử nghiệm và đổi mới.

Chu Nhật Quang xúc động nói: “Khi tác phẩm được Guinness công nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là cách để tôi và cộng sự tri ân lịch sử, gửi lời cảm ơn tới thế hệ cha ông đã dựng xây nền độc lập, tự do”. Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục sáng tác loạt tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện lịch sử quan trọng, coi đó là trách nhiệm gìn giữ ký ức dân tộc và lan tỏa tinh thần Việt Nam ra thế giới.

Triển lãm tranh sơn mài “Mùa xuân độc lập” của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995) khai mạc ngày 18-8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Bộ sưu tập gồm 17 tác phẩm khổ lớn, tái hiện những dấu mốc lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phong cách kết hợp sơn mài truyền thống và tư duy đương đại, Chu Nhật Quang mang đến trải nghiệm thẩm mỹ mới mẻ, khẳng định khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và tình yêu nước sâu nặng của thế hệ trẻ.

