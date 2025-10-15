Lan tỏa khí thế thi đua yêu nước tại Khánh Hòa

Chiều 15-10, tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I (2025-2030), với sự tham dự của 242 đại biểu điển hình tiên tiến.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng 5 năm tới.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: HIẾU GIANG

Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Ngọc Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 8 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 22 cá nhân.

Đại hội cũng công bố quyết định tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 tập thể và cá nhân; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho 30 tập thể...

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương và toàn tỉnh; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đặc biệt, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng kịp thời, công khai, công bằng, đúng người, đúng việc; nhân rộng mô hình, cách làm hay, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa. Lựa chọn đúng điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, hướng tới người lao động trực tiếp; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định trong thi đua, khen thưởng, chấn chỉnh tình trạng phô trương, chạy theo thành tích...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG