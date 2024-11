Làng hoa cúc truyền thống Ninh Giang tất bật chuẩn bị hoa cho dịp tết

Làng hoa Ninh Giang được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2016 và nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Hoa cúc Ninh Giang" vào năm 2017. Đây là một trong những vựa hoa cúc lớn nhất vùng Nam Trung bộ.

Gần 35.000 chậu hoa Ninh Giang được đưa ra thị trường tết 2025

Anh Trần Văn Hiếu (47 tuổi) đã theo nghề trồng hoa cúc hơn 10 năm cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa cúc phát triển tốt, dự kiến sẽ ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tưới nước thường xuyên để hoa lớn kịp thời gian

“Những chậu hoa lớn được xuống giống từ giữa tháng 6, chậu nhỏ xuống giống vào giữa tháng 8. Hiện tại, hoa cúc phát triển tốt và đang trong công đoạn dùng tre để cố định thân cây để hoa ra đều và đẹp”, anh Hiếu chia sẻ.

Thời tiết thuận lợi nên hoa phát triển tốt

Tuy nhiên, điều lo ngại của anh Hiếu và các hộ trồng hoa ở đây là chi phí phân bón, nhân công đều tăng giá lên đến hơn 10%. Điều này sẽ làm giá của các chậu hoa đưa ra thị trường có giá cao hơn so với mọi năm.

Dùng tre để cố định thân cây

Ông Phan Sang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang cho biết, các hộ dân ở đây chủ yếu là trồng hoa cúc đại đóa và pha lê. So với các năm trước, lượng hoa năm nay đưa ra thị trường khoảng 35.000 chậu (giảm 15% so với năm 2024), số hộ trồng cũng chỉ còn gần 100 hộ so với 120 hộ của năm trước.

Làng hoa cúc Ninh Giang về đêm

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lượng hoa và số hộ trồng giảm. Năm trước, giá hoa thấp, người trồng thua lỗ, năm nay, chi phí phân bón và nhân công lại cao, kèm theo phải cạnh tranh với hoa của miền Tây. Thêm vào đó, do đô thị hóa, quỹ đất dành cho nghề trồng hoa cúc ngày càng thu hẹp, nên phải trồng len lỏi trong các hộ dân chứ không còn tập trung thành một vùng như trước đây,…”, ông Sang cho biết.

Làng hoa cúc Ninh Giang về đêm

TRƯƠNG NHÂN