Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, động viên đội ngũ bác sĩ tăng cường công tác tại Côn Đảo

Chiều 6-10, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến thăm, tặng quà và động viên đội ngũ bác sĩ luân chuyển đợt 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ, động viên các bác sĩ chuyên khoa luân chuyển đợt 2

Cùng dự có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Theo Sở Y tế TPHCM, trong đợt tăng cường thứ hai (từ ngày 29-9), 8 bác sĩ chuyên khoa thuộc các lĩnh vực Nội, Ngoại, Sản - Nhi, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Nội thần kinh và Răng - Hàm - Mặt đã được điều động ra Côn Đảo, nhằm đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu khám chữa bệnh của cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Việc luân phiên cử bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao ra hỗ trợ tuyến đảo là giải pháp mang tính chiến lược, thể hiện rõ sự quan tâm của Thành ủy, UBND TPHCM đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng biển đảo xa đất liền, đồng thời góp phần củng cố năng lực chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà các bác sĩ chuyên khoa đợt 2 được điều động tăng cường tới Đặc khu Côn Đảo làm việc

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ bác sĩ được tăng cường. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh là nhiệm vụ chuyên môn, việc làm của các bác sĩ còn thể hiện tinh thần cống hiến và ý thức phục vụ cộng đồng của người thầy thuốc.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các bác sĩ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đồng thời chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương, giúp Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo ngày càng vững mạnh, chủ động trong công tác khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân, lực lượng vũ trang trên đảo.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày sau khi nhận nhiệm vụ, đội ngũ bác sĩ tăng cường đã phối hợp với y bác sĩ tại chỗ phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân 15 tuổi bị thủng loét dạ dày, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch. Thành công này cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác điều động nhân lực y tế và sự phối hợp nhịp nhàng giữa tuyến trên và tuyến cơ sở.

NHƯ ANH