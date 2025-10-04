Khẩn trương khắc phục thiệt hại y tế, sẵn sàng ứng phó bão số 11

Ngày 4-10, Bộ Y tế đã có công điện ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).

Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Trung bộ và các đơn vị thuộc yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, Bộ Y tế lưu ý các đơn vị y tế trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ; sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng y tế tỉnh Cao Bằng phun khử khuẩn môi trường sau khi nước lũ rút

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ngay các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở.

Sắp xếp, ổn định các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân sau mưa bão, lũ lụt; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm trong, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát.

Cùng với việc sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu… tập trung khắc phục hậu quả bão số 10.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương trên nhanh chóng ổn định công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đồng thời tập trung sửa chữa, khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, nhanh chóng đưa công tác khám, chữa bệnh cho người dân trở lại bình thường, tuyệt đối không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh khi ốm đau.

Cán bộ y tế cơ sở ở Quốc Oai, Hà Nội tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân vùng lũ

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nhà cửa ngay sau mưa lũ (nước rút đến đâu, làm vệ sinh môi trường đến đó). Đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên; chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

NGUYỄN QUỐC