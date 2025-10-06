Y tế - Sức khỏe

Lũ bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ: Di dời khẩn cấp hơn 200 bệnh nhân

Do mưa lũ làm đổ tường rào, nhiều khoa, phòng làm việc của bệnh viện bị ngập cao gần 1 mét nước, khiến nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên đang vận chuyển thuốc men lên cao sau khi nước lũ tràn vào

Ngay khi nước tràn vào bệnh viện, các cán bộ, bác sĩ đã kịp thời cùng người dân di chuyển an toàn hơn 200 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khu vực tầng trên.

Ngày 6-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao gây ngập úng, ách tắc giao thông trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Sơn La. Đặc biệt, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên (ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị ngập sâu, gây thiệt hại nhiều trang thiết bị.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, nước lũ bất ngờ dâng cao làm sập dãy tường nhà của người dân nằm sát bệnh viện, khiến cho nước tràn vào nhiều khu vực trong khuôn viên bệnh viện.

z7087084625831_cdb764dd2a4ce0317e6735bcf2cec16d.jpg
Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 làm sập tường Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên
z7087084625843_f4c3f6bc3e7d1ca6d3d48ce44d951f85.jpg
Khu vực phát thuốc cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên ngổn ngang sau khi bị mưa lũ ập vào

Do lượng nước lũ rất lớn và tràn vào nhanh đã làm nhiều khoa, phòng làm việc của bệnh viện bị ngập cao gần 1m nước, khiến nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và cơ sở vật chất bị hư hỏng. Cùng với đó, nhiều máy tính, bàn ghế, giường tủ… tại các khoa, phòng khu vực tầng 1 cũng bị ngập trong nước.

Thống kê ban đầu, toàn bộ hệ thống máy tính bị ngập nước, không sử dụng được. Ngay khi nước tràn vào bệnh viện, các cán bộ, bác sĩ đã kịp thời cùng người dân di chuyển an toàn hơn 200 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khu vực tầng trên.

z7087084625867_b55cff2a58495570236a1992c72040a3.jpg
z7087084625845_7c6764e4e5ad08d34ab9041e797d4255.jpg
Cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đang vận chuyển thuốc men, thiết bị y tế lên tầng cao sau khi tầng 1 bị nước lũ tràn vào
z7087086465502_202ed8433956cbada755fab8b0f9aa89.jpg
Lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên thu dọn bùn đất sau khi bị nước lũ tràn vào
z7087085534900_63f4a26da192b96f58c71b9a0469fdd0.jpg
Lực lượng Quân đội giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
z7087084625776_434623c3f880f376dc191b5c91520f7a.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Nguyên cho biết, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mộc Châu và lực lượng tại chỗ của bệnh viện tổ chức di chuyển thiết bị, thu dọn, tiêu thoát nước, khắc phục hậu quả.

Đến trưa cùng ngày, nước lũ đã bắt đầu rút. Hiện các lực lượng cứu hộ nỗ lực dọn dẹp, khử khuẩn, sắp xếp lại cơ sở vật chất để sớm ổn định hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ.

NGUYỄN QUỐC

