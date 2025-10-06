Lũ bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ: Di dời khẩn cấp hơn 200 bệnh nhân

Do mưa lũ làm đổ tường rào, nhiều khoa, phòng làm việc của bệnh viện bị ngập cao gần 1 mét nước, khiến nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên đang vận chuyển thuốc men lên cao sau khi nước lũ tràn vào

Ngay khi nước tràn vào bệnh viện, các cán bộ, bác sĩ đã kịp thời cùng người dân di chuyển an toàn hơn 200 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khu vực tầng trên.

Ngày 6-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao gây ngập úng, ách tắc giao thông trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Sơn La. Đặc biệt, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên (ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị ngập sâu, gây thiệt hại nhiều trang thiết bị.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, nước lũ bất ngờ dâng cao làm sập dãy tường nhà của người dân nằm sát bệnh viện, khiến cho nước tràn vào nhiều khu vực trong khuôn viên bệnh viện.

Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 làm sập tường Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên

Khu vực phát thuốc cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên ngổn ngang sau khi bị mưa lũ ập vào

Do lượng nước lũ rất lớn và tràn vào nhanh đã làm nhiều khoa, phòng làm việc của bệnh viện bị ngập cao gần 1m nước, khiến nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và cơ sở vật chất bị hư hỏng. Cùng với đó, nhiều máy tính, bàn ghế, giường tủ… tại các khoa, phòng khu vực tầng 1 cũng bị ngập trong nước.

Thống kê ban đầu, toàn bộ hệ thống máy tính bị ngập nước, không sử dụng được. Ngay khi nước tràn vào bệnh viện, các cán bộ, bác sĩ đã kịp thời cùng người dân di chuyển an toàn hơn 200 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khu vực tầng trên.

Cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đang vận chuyển thuốc men, thiết bị y tế lên tầng cao sau khi tầng 1 bị nước lũ tràn vào

Lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên thu dọn bùn đất sau khi bị nước lũ tràn vào

Lực lượng Quân đội giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng cảnh sát PCCC giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Nguyên cho biết, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mộc Châu và lực lượng tại chỗ của bệnh viện tổ chức di chuyển thiết bị, thu dọn, tiêu thoát nước, khắc phục hậu quả.

Đến trưa cùng ngày, nước lũ đã bắt đầu rút. Hiện các lực lượng cứu hộ nỗ lực dọn dẹp, khử khuẩn, sắp xếp lại cơ sở vật chất để sớm ổn định hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ.

NGUYỄN QUỐC