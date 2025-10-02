Đầu tư công cho y tế TPHCM có độ bao phủ lớn, hiệu quả rất cao

Ngày 2-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khảo sát về công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn.

BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo cáo với đoàn khảo sát, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, giai đoạn 2016-2020, ngành y tế có 76 dự án với mức đầu tư xấp xỉ 32.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,2% so với tổng mức đầu tư công của tất cả các ngành trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2021-2025, TPHCM (trước sáp nhập) có 39 dự án với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng; khu vực Bình Dương có 44 dự án với tổng mức đầu hơn 7.000 tỷ đồng; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu có 9 dự án với tổng đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế TPHCM có 100 dự án (gồm 91 dự án về y tế, 9 dự án bảo trợ xã hội), với tổng mức đầu tư hơn 66.000 tỷ, chiếm tỷ trọng 8,4% - cao nhất từ trước đến nay.

Đến nay, 76 công trình dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng; riêng năm 2025 có 10 công trình.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay có 8 dự án y tế trọng điểm, cấp bách cần đầu tư, bao gồm: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở Thủ Đức), Bệnh viện Đa khoa thực hành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, Trung tâm Xạ trị Proton, Lò sản xuất đồng vị phóng xạ Cyclotron, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Ngoài ra, có phương án sắp xếp một số cơ sở y tế trên địa bàn, tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM từ Bộ Xây dựng.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Y tế, cung cấp được cái nhìn tổng thể về đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập.

Đồng chí biểu dương nỗ lực của Sở Y tế những năm qua, đã đưa vào sử dụng và hoạt động hiệu quả các kết quả của đầu tư công, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận tại buổi khảo sát về đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TPHCM, chiều ngày 2-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, đầu tư công với y tế TPHCM được triển khai có độ bao phủ rất lớn: bệnh viện tuyến đa khoa, chuyên khoa, hạ tầng, các bệnh viện đa khoa cửa ngõ của khu vực trung tâm liên thông với các cụm y tế chuyên sâu, gắn liền y tế cơ sở.

Đồng thời, phát huy những hiệu quả rõ rệt, tiêu biểu như dự án của 3 bệnh viện nhi, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm, ngân hàng máu… Công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật đối với tuyến dưới đạt kết quả cao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng và trúng định hướng, khai thác hết công năng và hiệu quả.

Đồng chí đề nghị Sở Y tế biên tập và hoàn thiện lại Đề án khai thác nguồn lực xã hội để đầu tư công cho y tế, có tích hợp thêm khu vực 2 và 3. Tiến hành lập đề án hoặc chương trình xin chuyển đổi các trụ sở dôi dư, sắp xếp các bệnh viện, chuyển đổi công năng một số bệnh viện để khai thác hiệu quả.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Cùng với đó, Sở Y tế tiếp thu các ý kiến của đoàn khảo sát, tổng hợp báo cáo Đảng ủy UBND TP để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Từ đó, Đảng ủy UBND TP sẽ chỉ đạo UBND TP lập kế hoạch, đề án, chương trình trình HĐND TP tiếp tục phê duyệt các nội dung đầu tư xây mới, cải tạo hạ tầng, trang thiết bị trong lĩnh vực y tế.

Ủng hộ các đề xuất của Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị Sở Y tế nghiên cứu cơ chế vận hành đầu tư công với tăng cường nguồn nhân lực y tế bao phủ đến vùng sâu vùng xa; có cơ chế cho nhân viên y tế ở khu vực trung tâm tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn cho khu vực 2 và 3.

Căn cứ các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Sở Y tế TPHCM nghiên cứu thực hiện một số nội dung như thí điểm cơ sở bảo trợ xã hội dưỡng lão có phân tầng; phân tầng, phân khúc, phân vùng và phân đối tượng để thực hiện thí điểm miễn hoàn toàn viện phí cho một số đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Sở Y tế cần đề xuất cơ chế phối hợp với các ngành, tạo ra sức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố. Đồng thời, xác định những cơ sở y tế đầu tư công để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Rà soát, xác định nội dung cần đầu tư công trực tiếp, gián tiếp, hỗ trợ để phân loại đầu tư trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Đồng chí đề nghị Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM để bảo đảm mọi công trình y tế khi hoàn thành đều thực sự phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhân dân.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay, một số dự án tại khu vực 2 và 3 còn chậm tiến độ như Bệnh viện đa khoa Bình Dương, hoặc xuống cấp và chưa được quyết toán như Bệnh viện Lao phổi Bình Dương, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương. Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đề xuất 7 kiến nghị để thúc đẩy đầu tư công hiệu quả trong lĩnh vực y tế. Trong đó, đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch ngành y tế nhằm đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là mở thêm các cụm y tế chuyên sâu tại khu vực 2 và 3, quy hoạch hệ thống nhà dưỡng lão. Kiến nghị Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo các bên liên quan đẩy nhanh công tác phê duyệt quy hoạch và có hướng dẫn thực hiện nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, cần có cơ chế chính sách cho cán bộ và nhân viên y tế khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 và 3, như hỗ trợ thu nhập tăng thêm, nhà ở công vụ, chi phí sinh hoạt, phương tiện di chuyển.

