Dự kiến có hàng chục triệu người dự quốc tang lãnh tụ tối cao Iran

Theo truyền thông nhà nước Iran, ngày 3-7, thi hài của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei được đưa tới Đại thánh đường Grand Mosalla ở thủ đô Tehran để chuẩn bị cho lễ quốc tang diễn ra vào ngày 4-7.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: XINHUA

Giới chức Iran dự kiến từ 15-20 triệu người sẽ tham dự các hoạt động quốc tang và đây có thể là lễ quốc tang lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong thời gian diễn ra các nghi lễ, Tehran cùng hai thành phố Qom và Mashhad sẽ được nghỉ lễ. Các cơ quan công và tư tại Tehran đóng cửa từ ngày 4 đến 6-7, đồng thời chính quyền hạn chế giao thông nghiêm ngặt tại khu vực trung tâm. Không phận Tehran đóng cửa một phần từ ngày 3-7 và đóng cửa hoàn toàn vào ngày 6-7.

Sau các nghi lễ tại Tehran, thi hài ông Khamenei sẽ được đưa tới hai thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq trước khi an táng ngày 9-7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương ông Khamenei ở Đông Bắc Iran. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28-2 trong đợt Mỹ và Israel không kích Iran.

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