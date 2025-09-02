Lãnh đạo TPHCM dự "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn"

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự.

Trước khi diễn ra ngày hội, đại biểu người dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 phần quà cho trẻ em mồ côi. Phường An Đông cũng đã trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động: thi nấu ăn, triển lãm tranh ảnh; diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại chung cư.

>> Một số hình ảnh diễn ra tại ngày hội:

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM) trao quà đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà các em học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông Trương Minh Kiều trao quà đến các em nhỏ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm hướng tới 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2025-2030), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” tại các khu dân cư ở TPHCM. Chuỗi hoạt động có 4 đợt cao điểm: Đợt 1: Ngày hội “Tết Độc lập” - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 25-8 đến ngày 2-9). Đợt 2: Ngày hội “Thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (từ 20-9 đến 20-10). Đợt 3: Ngày hội “Thành phố Nghĩa tình - Kết nối yêu thương” chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 (từ 20-10 đến 30-10). Đợt 4: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chủ đề “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (từ 1-11 đến 20-11).

VĂN MINH