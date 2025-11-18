Lãnh đạo TPHCM thăm các nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025), lãnh đạo TPHCM đã đến thăm và tri ân các nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình

Chiều 18-11, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; và đến thăm gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Tại nhà PGS-TS Phan Thanh Bình, đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân tình và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của ông dành cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Thành uỷ ân cần hỏi thăm sức khoẻ và lắng nghe những ý kiến đóng góp của PGS-TS Phan Thanh Bình

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong gửi lời chúc PGS-TS Phan Thanh Bình luôn mạnh khỏe, giữ trọn tinh thần tâm huyết của một nhà giáo, nhà quản lý đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp tri thức. Thành phố trân trọng và mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của ông trong thời gian tới.

PGS-TS Phan Thanh Bình bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo Thành phố, đồng thời chia sẻ niềm kỳ vọng TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động hơn nữa.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Tiếp đó, đồng chí Lê Quốc Phong đã đến thăm gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, bày tỏ lòng tri ân đối với một nhà giáo tận tâm, một nhà khoa học tận tụy, suốt đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà và sự phát triển của TPHCM. Đồng chí gửi lời thăm hỏi đời sống gia đình, mong người thân của cố giáo sư tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của ông.

* Chiều 18-11, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm NGƯT, PGS-TS Lê Bảo Lâm và gia đình cố NGND, GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy đến thăm, chúc mừng gia đình NGƯT, PGS-TS Lê Bảo Lâm - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thăm gia đình cố GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết dâng hương tưởng nhớ và tri ân đóng góp của GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Phó Bí thư Thành ủy chia sẻ, GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền đã có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ cho ngành giáo dục, mà còn cho lĩnh vực kinh tế nước ta, đặc biệt là thực tiễn kinh tế TPHCM.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí gửi lời thăm hỏi thân tình đến gia đình cố GS Nguyễn Thanh Tuyền và chúc gia đình luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết thăm gia đình cố NGND, GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền. Ảnh: THANH HÙNG

Đến thăm NGƯT, PGS-TS Lê Bảo Lâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-TCCN, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi, trò chuyện và chúc thầy cùng gia đình nhiều sức khỏe. Đồng thời, mong muốn NGƯT, PGS-TS Lê Bảo Lâm tiếp tục tham gia đóng cho sự nghiệp giáo dục, tham gia góp ý cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đến thăm, chúc mừng gia NGƯT PGS-TS Lê Bảo Lâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhà giáo Lê Bảo Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho ngành giáo dục, nhằm góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại – nghĩa tình.

* Chiều 18-11, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; nhà giáo Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (thứ 2 từ trái vào) thăm, chúc mừng nhà giáo Phạm Chánh Trực. Ảnh: QUANG HUY

Thăm nhà giáo Phạm Chánh Trực, đồng chí Phạm Thành Kiên bày tỏ lòng tri ân với những cống hiến, đóng góp của thầy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phạm Thành Kiên chúc nhà giáo Phạm Chánh Trực cùng gia đình dồi dào sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp, sáng kiến, hiến kế cho TPHCM.

Nhà giáo Phạm Chánh Trực gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và chia sẻ thêm nhiều suy nghĩ, trăn trở về TPHCM trong tiến trình phát triển mới.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thăm, chúc mừng nhà giáo Lê Minh Ngọc. Ảnh: QUANG HUY

Tới thăm nhà giáo Lê Minh Ngọc, đồng chí Phạm Thành Kiên ân cần thăm hỏi sức khỏe của cô và gia đình, đồng thời thay mặt lãnh đạo thành phố tri ân những đóng góp của nhà giáo cho sự nghiệp GD-ĐT của cả nước và của TPHCM.

Nhà giáo Lê Minh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cho biết vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp GD-ĐT, sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và những việc làm thiết thực cho ngành, nhằm xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, đã đến thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và thầy Đỗ Quốc Anh Triết (Nhà giáo tiêu biểu năm 2024, giáo viên của trường). Đồng chí Nguyễn Việt Long (thứ ba từ trái sang) thăm, chúc mừng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tại buổi thăm, đoàn gửi lời chúc mừng tập thể nhà trường và bày tỏ sự trân trọng đối với thầy Đỗ Quốc Anh Triết, người thầy có nhiều đóng góp cho chất lượng dạy học của trường và sự nghiệp giáo dục của TP. Đồng chí Nguyễn Việt Long mong muốn nhà trường và đội ngũ thầy cô tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần đổi mới và bồi dưỡng nhân tài cho Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

CẨM NƯƠNG - THANH HÙNG - QUANG HUY