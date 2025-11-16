Đại học Quốc gia TPHCM và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác toàn diện

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM và UBND tỉnh Cà Mau ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 – 2030

Thỏa thuận hợp tác toàn diện tập trung vào 5 nhóm nội dung cốt lõi: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu tỉnh; Thiết kế và thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn liền với thực tiễn; Hỗ trợ tư vấn, phản biện chiến lược, quy hoạch phát triển của tỉnh; Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội; Phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo tài năng và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại tại lễ ký kết

Cụ thể, tập trung vào các dự án trọng điểm như: bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý và kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ; nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn cho chuỗi ngành tôm; phát triển mô hình xã, phường thông minh; xây dựng Đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030 và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm OCOP…

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, việc hợp tác phải đi vào thực chất, không được mang tính hình thức. Vì vậy, ngay sau lễ ký, phải xây dựng một lộ trình chi tiết để triển khai, trong đó nêu rõ sản phẩm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, hiện thu nhập của Cà Mau (3.200 USD/người), thấp hơn nhiều so với cả nước (5.100 USD/người). Vì vậy, để bứt phá, không có con đường nào khác ngoài việc dựa vào các nhân tố mới, đó chính là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng của việc hợp tác là phục vụ sự phát triển của tỉnh.

TẤN THÁI