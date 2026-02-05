Tài xế lúng túng khi lưu thông qua hầm chui An Phú

Hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa chưa đầy đủ, nhiều tài xế phản ánh dễ rẽ nhầm hướng, mất thêm thời gian đi lại.

Vừa thi công vừa đưa vào khai thác. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hầm chui HC1-02 vừa được thông xe, kết nối liên tục cùng hầm HC1-01, hình thành trục lưu thông thông suốt từ trung tâm TPHCM qua đại lộ Mai Chí Thọ đi thẳng vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP những ngày qua cho thấy, tình trạng ùn tắc tại khu vực này đã giảm, đặc biệt vào giờ cao điểm; các phương tiện ô tô không còn phải chờ đợi kéo dài tại các nút đèn tín hiệu như trước.

Đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục dưới hầm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đến nay dự án nút giao An Phú đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như: cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, cầu N2 cùng hai hầm chui HC1-01 và HC1-02. Các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 để đồng bộ toàn bộ nút giao.

Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa thi công vừa khai thác, việc điều chỉnh tổ chức giao thông đã khiến nhiều tài xế chưa kịp thích nghi.

Đáng chú ý, sau khi hầm HC1-02 thông xe, lối quay đầu trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được đóng để đảm bảo an toàn. Điều này khiến các phương tiện quen lộ trình cũ phải di chuyển vòng xa, có trường hợp phát sinh thêm 5-6km mới quay đầu được tại nút giao Đỗ Xuân Hợp.

Bên cạnh đó, do hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa chưa đầy đủ, nhiều tài xế phản ánh dễ rẽ nhầm hướng, mất thêm thời gian đi lại.

Thiếu biển báo phân làn dẫn đến người tham gia lưu thông rất lúng túng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ở chiều từ cao tốc TPHCM - Long Thành đi vào nút giao An Phú, các tài xế cũng lúng túng khi hệ thống phân làn, biển báo chưa thật sự rõ ràng, làm gia tăng nguy cơ xung đột giao thông.

Ngoài ra, hiện hầm chui An Phú vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, đèn tín hiệu và sơn vạch cảnh báo. Tại một số đoạn dưới hầm, việc phân luồng phục vụ thi công còn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đáng lưu ý, mặt nhựa đường và khe co giãn tại hầm chui HC1-01, đoạn đầu hầm hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ, đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng cục bộ. Trong khi đó, tại một số hầm chui khác trên địa bàn thành phố, tình trạng xuống cấp sớm cũng khiến người dân lo ngại.

Nhiều hạng mục kỹ thuật vẫn tiếp tục hoàn thiện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước thực tế trên, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bổ sung biển báo, tổ chức giao thông hợp lý và kiểm tra chất lượng công trình, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giúp các dự án hạ tầng phát huy hiệu quả lâu dài, xứng đáng với nguồn lực đã đầu tư.

QUỐC HÙNG