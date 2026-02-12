TPHCM hỗ trợ 500 triệu đồng thực hiện an sinh xã hội tại Cần Thơ

Sáng 12-2, Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Đồng chí Võ Văn Minh trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng thực hiện an sinh xã hội tại Cần Thơ

Tiếp đoàn có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Võ Văn Minh thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Đồng chí Võ Văn Minh trao quà tết cho lãnh đạo TP Cần Thơ

TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM. Đặc biệt, ĐBSCL là vùng đóng góp nguồn nhân lực, lực lượng lao động, nguyên liệu sản xuất rất lớn cho khu vực Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh mong rằng, TP Cần Thơ nói riêng và các địa phương ĐBSCL tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết cùng TPHCM trong triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để cùng đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trao quà lưu niệm cho lãnh đạo TPHCM

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ ấm áp, nghĩa tình của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ mong muốn thời gian tới, TPHCM với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước sẽ tiếp tục có nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác với TP Cần Thơ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Võ Văn Minh trao kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Dịp này, đồng chí Võ Văn Minh đã trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Cụ thể, trao 400 triệu đồng (trích từ Quỹ “Vì người nghèo thành phố”) để tặng quà tết cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 100 triệu đồng (trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố”) tặng quà tết cho con nuôi đồn biên phòng và các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

TUẤN QUANG