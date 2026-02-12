Tiễn biệt nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Sáng 12-2, lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ chức trọng thể vào sáng 12-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15-9-1929; quê quán: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (trước đây), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Đồng chí Đoàn Duy Thành tham gia cách mạng tháng 7-1945; vào Đảng ngày 15-10-1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút, ngày 6-2-2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đoàn Duy Thành đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

﻿ Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành

Đồng chí Đoàn Duy Thành là người Đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng đồng chí Đoàn Duy Thành

Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Đoàn Duy Thành đều để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, đồng chí là người tiên phong trong phong trào "Ngói hóa nông thôn", khai hoang lấn biển, đắp đập Đình Vũ, lập nên 2 xã mới Hải Thành, Tân Thành, thực hiện khoán hộ, giao ruộng đất cho nông dân, là cơ sở thực tiễn để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 năm 1981, tạo tiền đề cho "khoán 10" ra đời và làm nền tảng pháp lý phát triển nông nghiệp cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn tại lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đồng chí đã tham gia thúc đẩy thực hiện các chính sách cải cách kinh tế quan trọng như kiềm chế lạm phát, xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế.

Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng viếng đồng chí Đoàn Duy Thành

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí ra đi, nhưng tấm gương, hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành vào lúc 9 giờ ngày 12-2-2026. Lễ hỏa táng vào lúc 12 giờ 30 phút tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng. Lễ an táng vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 13-2-2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

