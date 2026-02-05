Kỷ luật cô giáo sửa bài thi của học sinh từ đúng thành sai

Tối 5-2, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và không phân công giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra sự việc

Hiện, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét tạm dừng giảng dạy, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp cho cô N..

Trước đó, 19 phụ huynh bức xúc phản ánh việc bài thi của học sinh bị can thiệp, chỉnh sửa từ đúng thành sai, nhiều bài bị hạ thấp điểm.

Qua kiểm tra, nhà trường xác định có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh sự việc.

Làm việc với tổ xác minh nhà trường, cô N. thừa nhận việc tự ý chỉnh sửa bài thi, lý do là lo học sinh đạt điểm cao dễ chủ quan nên chỉnh sửa, hạ điểm để các em cố gắng vào kỳ sau.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8-2.

NGỌC OAI