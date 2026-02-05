Xã hội

Kỷ luật cô giáo sửa bài thi của học sinh từ đúng thành sai

SGGPO

Tối 5-2, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và không phân công giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra sự việc
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra sự việc

Hiện, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét tạm dừng giảng dạy, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp cho cô N..

Trước đó, 19 phụ huynh bức xúc phản ánh việc bài thi của học sinh bị can thiệp, chỉnh sửa từ đúng thành sai, nhiều bài bị hạ thấp điểm.

Qua kiểm tra, nhà trường xác định có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh sự việc.

Làm việc với tổ xác minh nhà trường, cô N. thừa nhận việc tự ý chỉnh sửa bài thi, lý do là lo học sinh đạt điểm cao dễ chủ quan nên chỉnh sửa, hạ điểm để các em cố gắng vào kỳ sau.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8-2.

NGỌC OAI

Từ khóa

kỷ luật chỉnh sửa bài thi trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ Gia Lai chỉnh bài thi học sinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn