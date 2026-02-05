TPHCM: Camera AI phát hiện hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 5-2, Công an TPHCM cho biết, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp tết

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết, trên địa bàn TPHCM hiện lắp 31 camera AI phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử phạt vi phạm giao thông. Các camera AI được ưu tiên lắp đặt tại những giao lộ trọng yếu, vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin tại họp báo

Từ khi triển khai đến nay, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: dừng, đỗ xe quá vạch sơn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường, phần đường.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhận định, việc lắp đặt camera AI trên địa bàn TPHCM đã mang lại những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân; hình thành thói quen chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông. Người dân cũng chủ động tra cứu thông tin phạt nguội trên các hệ thống như VNeTraffic hoặc website của Cục CSGT.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, PC08 sẽ tham mưu Công an TPHCM phối hợp Sở Xây dựng nghiên cứu và tiếp tục lắp đặt thêm camera AI tại một số vị trí trọng yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường phức tạp, khu vực dự kiến diễn ra lễ hội, các cửa ngõ ra vào trung tâm và các tuyến cao tốc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thông tin tại họp báo Với các dự án hạ tầng đang thi công có sử dụng lòng đường, Công an TPHCM cũng đề nghị các đơn vị thu xếp gọn gàng, bố trí người điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) cho biết, SAMCO hiện quản lý 5 bến xe: Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga. Dự kiến, hơn 1,3 triệu lượt hành khách xuất bến trong 20 ngày cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 7-2 đến ngày 26-2), tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2025. Số chuyến xe thực hiện là 72.954 chuyến.

Từ ngày 13-2 đến ngày 15-2, các bến tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 giờ đối với đơn vị tự bán vé. Tăng giá vé 40% tuyến gần (cự ly dưới 300km) và 60% tuyến xa (cự ly trên 300km). Tỉ lệ tăng giá vé ổn định trong nhiều năm nay.

Buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 5-2

Ông Nguyễn Xuân Điền khuyến cáo, người dân mua vé xe đúng nơi quy định, chủ động mua vé sớm để chọn vị trí và đến bến xe sớm để sắp xếp hành lý. Giá vé xe đã được niêm yết công khai trên quầy vé tại bến xe. Nếu có trường hợp hành khách bị chặt chém giá vé xe thì có khả năng là các nhà xe bên ngoài, xe dù bến cóc, chứ không đón trong bến. Nếu phát hiện việc tăng giá vé sai quy định, cơ quan báo chí và người dân hãy cung cấp thông tin cho SAMCO nắm bắt để kịp thời xử lý.

Tại họp báo, ông Trần Văn Hoạch, Trưởng Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, lượng hành khách và chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được dự báo tiếp tục tăng cao.

Cụ thể, giai đoạn cao điểm kéo dài khoảng 30 ngày, gồm 15 ngày trước tết và 15 ngày sau tết. Dự kiến, số chuyến bay trung bình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt khoảng 940 chuyến/ngày, tăng khoảng 7% so với tết năm 2025. Lượng hành khách trung bình ước đạt 145.000 khách/ngày, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo dự báo, ngày cao điểm nhất trước tết là ngày 13, 14-2 (26, 27 tháng Chạp) và ngày cao điểm sau tết là ngày 22, 23-2 (mùng 6, mùng 7 tháng Giêng), dự kiến ghi nhận khoảng hơn 1.000 chuyến bay/ngày. Lượng khách đông nhất trong một ngày có thể lên tới 165.000 lượt hành khách.

Ông Trần Văn Hoạch thông tin tại họp báo

Ông Trần Văn Hoạch khuyến cáo, hành khách nên ưu tiên các hình thức làm thủ tục linh hoạt như check-in online qua VNeID, sử dụng kiosk check-in... Bên cạnh đó, hành khách chủ động đến sân bay sớm do khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc vào dịp tết; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành để tránh đi nhầm nhà ga.

CẨM TUYẾT