Tin thầy lang, người phụ nữ nguy kịch sau khi bị rắn cắn

Một phụ nữ 76 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng rơi vào tình trạng nguy kịch, sau khi bị rắn chàm quạp cắn nhưng không đến bệnh viện kịp thời mà chữa theo phương pháp dân gian và thầy lang.

Chiều 25-2, gia đình bà N.T.S (ngụ xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) cho biết bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu do bị rắn độc cắn.

Theo người nhà bệnh nhân, chiều 24-2, khi đang dọn cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành (xã Hàm Thuận Nam), bà S. bất ngờ bị một con rắn cắn vào tay. Con rắn được nhận dạng có đặc điểm giống rắn chàm quạp – loài rắn độc thường gặp ở khu vực đồi núi, bụi rậm.

Tay nạn nhân bị rắn độc cắn sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử

Thay vì đưa đi cấp cứu, gia đình cho bà uống thuốc dân gian. Khi thấy sức khỏe không cải thiện, bà tiếp tục được đưa đến một thầy lang chuyên chữa rắn cắn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng: bệnh nhân nôn ra máu, tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử.

Ngay trong đêm, gia đình đưa bà vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Do cơ sở này không có sẵn huyết thanh kháng nọc phù hợp, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp lên TPHCM.

Con rắn chàm quạp cắn nạn nhân

Rắn chàm quạp là một trong những loài có nọc độc mạnh. Độc tố của chúng chứa nhiều enzyme gây phá hủy tế bào, làm tổn thương hồng cầu và mô, dẫn đến xuất huyết, hoại tử. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ tháo khớp, cắt chi, thậm chí tử vong.

TIẾN THẮNG