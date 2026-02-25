Y tế - Sức khỏe

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành

SGGPO

Chiều 25-2, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, chúc mừng các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng chí Dương Anh Đức tri ân đóng góp của bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe người dân và phát triển chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Đồng chí Dương Anh Đức mong muốn, BS Nguyễn Ánh Tuyết tiếp tục đóng góp xây dựng ngành y tế thành phố, truyền kinh nghiệm cho bác sĩ trẻ.

IMG_2172.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Nguyễn Ánh Tuyết

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Trần Việt Hồng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng chí Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn những cống hiến của BS Trần Việt Hồng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

IMG_2235.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, tri ân Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Trần Việt Hồng

Nhân dịp năm mới, đồng chí Dương Anh Đức chúc BS Trần Việt Hồng nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành y tế thành phố.

Tin liên quan
KIM HUYỀN

Từ khóa

Đồng chí Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thăm thầy thuốc Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 Bác sĩ CKII Nguyễn Ánh Tuyết Thầy thuốc Nhân dân PGS-TS-BS Trần Việt Hồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn