Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành

Chiều 25-2, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, chúc mừng các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng chí Dương Anh Đức tri ân đóng góp của bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe người dân và phát triển chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Đồng chí Dương Anh Đức mong muốn, BS Nguyễn Ánh Tuyết tiếp tục đóng góp xây dựng ngành y tế thành phố, truyền kinh nghiệm cho bác sĩ trẻ.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Nguyễn Ánh Tuyết

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Trần Việt Hồng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng chí Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn những cống hiến của BS Trần Việt Hồng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, tri ân Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Trần Việt Hồng

Nhân dịp năm mới, đồng chí Dương Anh Đức chúc BS Trần Việt Hồng nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành y tế thành phố.

KIM HUYỀN