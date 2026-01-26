Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi; đồng thời, trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động khi thấy đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi dù tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn, trí tuệ sáng suốt và luôn giữ trọn niềm tin, tình cảm sắt son với Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ TPHCM. Trong đó, việc trao Huy hiệu Đảng đến các đồng chí cao tuổi Đảng mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những đảng viên đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và cho địa phương. Thời gian này, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và lễ trao Huy hiệu Đảng, bảo đảm trang trọng, chu đáo, đúng quy định, thể hiện sự trân trọng đối với đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe, giữ gìn sức khỏe thật tốt; luôn là điểm tựa tinh thần của các đảng viên trong chi bộ khu phố, Đảng bộ phường và cả Đảng bộ TPHCM.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xúc động, tự hào khi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TPHCM và địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đến đời sống sức khỏe, tinh thần của đồng chí trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi xúc động chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1930, quê quán xã An Hưng, thành phố Hải Phòng; vào Đảng ngày 3-2-1948, chính thức ngày 19-8-1948. Quá trình công tác của đồng chí gắn liền với nhiều giai đoạn quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ tháng 4-1945, đồng chí tham gia lực lượng thanh niên tuyên truyền vũ trang, làm công tác hậu cần, rồi đảm nhiệm cương vị Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, Ủy viên huyện bộ Việt Minh. Từ năm 1952, đồng chí là cán bộ chính trị Phòng Hậu cần Sư đoàn 316; tham gia công tác giảm tô, cải cách ruộng đất; phụ trách đón tiếp cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tại Sư đoàn 354; tham gia cải tạo công thương nghiệp tư bản tại Thủ đô. Sau khi học đại học kinh tế khoa học vào năm 1960, đồng chí lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Hải Phòng, Hà Nội; từng là Phó Giám đốc Sở Ngoại thương Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố Hải Phòng. Từ năm 1985, đồng chí công tác tại TPHCM, là chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi khối ngoại thương, sau đó giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển. Đồng chí nghỉ hưu từ tháng 12-1989 và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương.

THU HOÀI