Thế giới

Lãnh đạo Triều Tiên giám sát các vụ thử tên lửa

SGGPO

Ngày 14-4, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các vụ thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm được phóng từ một tàu khu trục hải quân.

Tên lửa hành trình chống hạm được phóng từ tàu khu trục số 51 Choe Hyon. Ảnh: RODONG SINMUN

Trong khi đó, báo Rodong Sinmun cho biết cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa hành trình chống hạm từ tàu khu trục số 51 Choe Hyon, chiến hạm hiện đại lớn nhất của Triều Tiên.

Theo Rodong Sinmun, các tên lửa hành trình chiến lược bay khoảng 132 phút, còn các tên lửa hành trình chống hạm bay khoảng 32 phút. Các tên lửa bay theo quỹ đạo trên vùng biển Hoàng Hải trước khi tấn công các mục tiêu “với độ chính xác cực cao”.

Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là kiểm tra hệ thống điều khiển phóng tên lửa của tàu; huấn luyện lực lượng vận hành tên lửa; đồng thời đánh giá độ chính xác và khả năng tấn công mục tiêu của hệ thống dẫn đường chống nhiễu chủ động được cải tiến.

MINH CHÂU

Từ khóa

Triều Tiên Lãnh đạo Kim Jong-un Giám sát Tên lửa Tàu khu trục

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn