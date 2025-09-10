Lào Cai: Tưởng niệm các nạn nhân trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ

Họ ra đi mãi mãi trong bàng hoàng, đau đớn. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng từng nạn nhân, gia đình người thân, của thôn Làng Nủ, mà còn là mất mát chung của đồng bào cả nước.

Sáng 10-9, tại Khu tưởng niệm Làng Nủ (ở xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai), UBND xã Phúc Khánh đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) gây ra tại thôn Làng Nủ cách đây tròn 1 năm.

Rất đông người dân địa phương tới dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ, bão số 3 đổ bộ vào tháng 9-2024 và mưa lũ sau bão đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Việt Nam, là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại miền Bắc trong rất nhiều năm trở lại đây. Tỉnh Lào Cai được đánh giá là những địa phương hứng chịu hiện tượng lũ quét và lở đất nghiêm trọng nhất với hơn 200 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương. Thiệt hại kinh tế trên 13.000 tỷ đồng.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại lễ tưởng niệm

Trong đó, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng. Người dân nơi đây vẫn không thể quên lúc rạng sáng ngày 10-9-2024, một tiếng nổ lớn từ núi Con Voi khởi điểm cho dòng nước lũ hung dữ cuốn hàng triệu khối đất đá đổ ập xuống làng trong phút chốc. Trận lũ quét kinh hoàng ấy không chỉ tàn phá 37/39 căn nhà, ruộng vườn mà còn gây đau thương tang tóc, cướp đi 67 sinh mạng người dân vô tội gồm cả người già và trẻ em trong làng.

“Họ ra đi mãi mãi trong bàng hoàng, đau đớn. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng từng nạn nhân, gia đình người thân, của thôn Làng Nủ, mà còn là mất mát chung của đồng bào cả nước”, ông Dương Đức Huy bày tỏ.

Ông Dương Đức Huy chia sẻ: Chúng ta thành kính tưởng nhớ những nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi trong cơn bão lịch sử, chia sẻ với gia đình các nạn nhân, tri ân những ân nhân đã giúp đỡ, đùm bọc trong hoạn nạn; đồng thời nhìn lại chặng đường 1 năm bà con vượt lên nỗi đau, khắc phục khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới".

Bà con nhân dân, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân

Tại lễ tưởng niệm, đại diện chính quyền địa phương đã cảm ơn sâu sắc nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân dân cả nước đã dành sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ rất đặc biệt, tận tình đối với nhân dân thôn Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng.

Dù chịu tổn thất lớn lao, bà con đã không buông xuôi. Các hộ dân tích cực lao động, khôi phục sản xuất, giúp nhau vươn lên cuộc sống. Chính tinh thần vượt khó của bà con đã tiếp thêm sức mạnh cho các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành. Cũng nhờ vậy, chỉ sau 1 năm, bộ mặt thôn Làng Nủ đã có nhiều đổi thay.

Làng Nủ mới được xây dựng khang trang, an toàn hơn sau trận lũ quét

Chính quyền địa phương tặng quà đến các gia đình có người thiệt mạng trong trận lũ quét

“Tuy phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định rằng, bà con Làng Nủ đã đi qua giai đoạn thử thách nhất, đang trên con đường hồi sinh mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng Làng Nủ trở thành “Làng Hạnh phúc”, xứng đáng với hàng triệu tấm lòng của nhân dân cả nước gửi gắm”, ông Dương Đức Huy bày tỏ và nhấn mạnh, buổi lễ hôm nay không chỉ để tưởng niệm những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Nhân dịp này, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, tặng quà tới các hộ dân có người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng cách đây tròn 1 năm.

NGUYỄN QUỐC