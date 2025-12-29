Lắp đặt biểu tượng cá Ông trong dự án công viên ngàn tỷ ở Bãi Sau (TPHCM)

Ngày 29-12, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu cho biết, xe container đã chở toàn bộ tượng cá Ông về Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) để bắt đầu lắp dựng sau gần 3 tháng thi công gói thầu cá Ông.

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, cao 8m, dày 20mm. Hình phối cảnh

Tượng cá Ông là gói thầu nằm trong tổng thể dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng biểu tượng cá Ông có mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng.

Dự kiến, việc lắp đặt biểu tượng cá Ông trong gần 20 ngày.

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, cao 8m, dày 20mm liên kết bộ khung inox. Trước đó, đơn vị thi công thực hiện đúc mẫu, đúc khuôn, sau đó đưa ra miền Bắc để đúc đồng. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là 100 năm.

Được biết, cá Ông (hay còn gọi là cá voi) là biểu tượng cho vị thần hộ mệnh trên biển, che chở cho ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Cá Ông được tôn kính như vị thần của biển cả, với niềm tin giúp ngư dân khi gặp nạn và dẫn đường cho tàu thuyền bị lạc. Sự xuất hiện của cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.

Tin liên quan Phường Vũng Tàu sẽ có biểu tượng Cá Ông cao 8m

QUANG VŨ