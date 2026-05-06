Australia lập kho dự trữ nhiên liệu 1 tỷ lít

Ngày 6-5, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ thiết lập kho dự trữ nhiên liệu với khối lượng 1 tỷ lít để bảo vệ quốc gia khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

Gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ở Australia do chiến tranh ở Trung Đông gây ra tháng 3-2026. Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Albanese đã công bố một kế hoạch chi 10 tỷ AUD (khoảng 7,2 tỷ USD) để thiết lập một kho dự trữ nhiên liệu an toàn thuộc sở hữu chính phủ có khả năng chứa một tỷ lít, và nâng mức dự trữ tối thiểu khoảng 10 ngày cho mỗi loại nhiên liệu, theo các biện pháp đảm bảo an ninh nhiên liệu mới.

Điều này sẽ hỗ trợ việc mở rộng tổng thể trữ lượng nhiên liệu trên đất liền của Australia (nhiên liệu diesel và nhiên liệu hàng không) đủ dùng trong ít nhất 50 ngày. Các biện pháp xây dựng kho dự trữ sẽ được trình bày chi tiết hơn vào tuần tới, khi Australia công bố ngân sách chính phủ hàng năm.

Australia là một trong số ít các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế không có kho dự trữ quốc gia. Do vị trí địa lý biệt lập và chỉ có hai nhà máy lọc dầu, Australia rất dễ bị ảnh hưởng bởi những gián đoạn trong nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Giống như hầu hết các quốc gia ở châu Á và Nam Thái Bình Dương, Australia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến hàng hải quan trọng này gần như đã ngừng hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ ngày 28-2.

Tin liên quan Hàng không châu Âu thiệt hại nặng do giá nhiên liệu bay tăng vọt

KHÁNH HƯNG