Lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Ngày 10-4, ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án “Điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn”.

Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ “Điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn”, UBND đặc khu Lý Sơn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh này. Trưởng các thôn tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về UBND đặc khu Lý Sơn trước ngày 12-4.

Mục tiêu phương án “Điều chỉnh ranh giới, diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn” là xác định lại không gian biển xung quanh đảo Lý Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời vẫn giữ vững mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Một góc đặc khu Lý Sơn

Hiện tại, tổng diện tích Khu bảo tồn biển Lý Sơn là 9.613ha (bao gồm tổng diện tích mặt biển các phân khu chức năng là 7.113ha và vành đai bảo vệ 2.500ha). Các phân khu chức năng gồm có phân khu bảo tồn nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính.

Vị trí Khu bảo tồn biển Lý Sơn dự kiến được điều chỉnh không thay đổi so với quy hoạch trước đây. Trước đây, các phân khu chức năng khu bảo tồn từ bờ (giáp đất liền) ra phía biển, bên ngoài là vành đai bảo vệ rộng khoảng 500-1.000m bao quanh khu bảo tồn. Nay điều chỉnh lại, vùng biển áp sát bờ là vùng đệm khu bảo tồn, tiếp theo là các phân khu chức năng, ngoài cùng là vùng đệm. Như vậy, vùng đệm trước đây nằm bên ngoài cùng, nay quy hoạch lại vùng đệm nằm sát bờ và bên ngoài cùng.

Diện tích các phân khu sau điều chỉnh là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 620ha, phân khu phục hồi sinh thái 2.024ha, phân khu dịch vụ - hành chính 4.556ha (tăng 87ha so với quy hoạch cũ), vùng đệm còn 900ha (giảm 1.600ha so với quy hoạch cũ).

Dự kiến điều chỉnh Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Về quy mô, diện tích sau điều chỉnh Khu bảo tồn biển Lý Sơn là 8.100ha theo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

NGUYỄN TRANG