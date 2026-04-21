Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

SGGPO

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2026), sáng 21-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; đời sống người dân không ngừng cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã tham quan ngôi nhà tranh nơi đồng chí Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên. Đây là hiện vật nguyên gốc được tu bổ, tôn tạo lại. Năm 2004, ngôi nhà được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương cùng các đại biểu đã tới tham dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2026) do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập
DƯƠNG QUANG

