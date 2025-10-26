Lễ hội bí ngô Klaistow lần thứ 22: Tôn vinh sự bình đẳng, sáng tạo và sức sống của phái nữ

Giữa sắc thu vàng rực rỡ, lễ hội bí ngô Klaistow lần thứ 22 đang biến phía Tây Nam Berlin thành không gian rực rỡ với hơn 100.000 quả bí ngô muôn hình vạn trạng. Chủ đề “Women’s Power” (tạm dịch: Sức mạnh Phụ nữ) của lễ hội bí ngô lớn nhất nước Đức năm nay tôn vinh sự bình đẳng, sáng tạo và sức sống của phái nữ trong thế giới hiện đại.

Dọc khắp trang trại ở Berlin và các vùng phụ cận, du khách có thể chiêm ngưỡng hơn 500 giống bí ngô khác nhau đến từ nhiều nơi trên thế giới, được bài trí khéo léo trên các lối đi uốn lượn và kệ trưng bày. Mỗi quả bí đều được dán nhãn ghi rõ tên và xuất xứ, biến không gian nông trại thành một vườn bí ngô toàn cầu rực rỡ sắc màu.

Bertha Benz, người phụ nữ tiên phong trong lịch sử ngành ô tô Đức, ngồi trên mô hình chiếc Mercedes đời đầu trang trí bí ngô Ảnh: fotobrb.de

Lễ hội bí ngô Klaistow ra đời năm 2004, khi người Đức bắt đầu đón nhận văn hóa Halloween từ Mỹ. Trải qua hơn 2 thập niên, lễ hội đã theo đuổi nhiều chủ đề khác nhau, từ thể thao, đế chế La Mã, dãy Alps cho đến vũ trụ. Chủ đề năm nay “Women’s Power” đã biến không gian đồng quê yên bình thành một bảo tàng nghệ thuật tôn vinh phụ nữ. Ban tổ chức mong muốn gửi đi thông điệp về “sự bền bỉ, trí tuệ và lòng nhân hậu của phụ nữ - những giá trị đang định hình lại xã hội hiện đại”. Không chỉ là lời ngợi ca nữ quyền, “Women’s Power” còn là lời nhắc nhớ về vai trò của phụ nữ trong các ngành nghề sáng tạo, nông nghiệp và bảo tồn thiên nhiên - những lĩnh vực đang chịu nhiều thách thức sau đại dịch và biến đổi khí hậu.

Tại đây, du khách bắt gặp những biểu tượng nữ giới được tái hiện sinh động: từ nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, họa sĩ Mexico Frida Kahlo, nhân vật thiếu nhi Pippi tất dài trong văn học Thụy Điển… đến nhân vật Marge Simpson với kiểu tóc làm từ bí ngô tròn màu nâu, hay Elsa trong phim hoạt hình Frozen với chiếc váy ghép từ hàng trăm quả bí ngô vàng nhạt. Một tác phẩm gây ấn tượng mạnh khác là hình ảnh Bertha Benz, người phụ nữ tiên phong trong lịch sử ngành ô tô Đức, ngồi trên mô hình chiếc Mercedes đời đầu, bánh xe và phần váy đều được ráp từ bí ngô màu cam. Tất cả được tạo hình từ bí ngô, rơm và gỗ, tạo nên một khung cảnh vui tươi. Bên cạnh đó là các hoạt động nghệ thuật sáng tạo và trình diễn ngoài trời hấp dẫn.

Theo tờ Berliner Zeitung, sự kiện năm nay thu hút khoảng 12.000 du khách mỗi ngày vào cuối tuần và hơn 5.000 người trong ngày thường. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh nghệ thuật, lễ hội còn là thiên đường ẩm thực cho tín đồ của bí ngô. Khoảng 30 loại bí ngô khác nhau được bày bán, từ loại ăn được đến loại dùng để trang trí, cùng nhiều món ăn chế biến sáng tạo. Trên thực đơn có các món như: bí ngô nhồi, gà sốt bí ngô, bánh tarte flambée bí ngô, kem cháy bí ngô, và các loại bánh mì, bánh lát, bánh hạt bí ngô do chính đầu bếp tại chỗ thực hiện.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa, lễ hội bí ngô Klaistow kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, đã trở thành điểm hẹn mùa thu quen thuộc của người dân Đức, là minh chứng cho tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sáng tạo vô hạn. Năm nay, các hoạt động của lễ hội mang đậm thông điệp sâu sắc về bình đẳng, sáng tạo và sức sống của phụ nữ hiện đại.

HẠNH CHI