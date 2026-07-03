Viettel mở dữ liệu thực tế cho thí sinh Viettel AI Race 2026

Cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI) thực chiến, nơi các cá nhân, đội nhóm không chỉ tranh tài về thuật toán, mô hình hay năng lực lập trình, mà còn phải chứng minh khả năng biến công nghệ AI thành giải pháp có tính ứng dụng.

Tập đoàn Viettel vừa chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026, sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng đam mê AI. Điểm nhấn của mùa thi năm nay là việc các đội xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc trực tiếp với chuyên gia và giải quyết những bài toán đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, người đi làm, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Ảnh: ĐỨC THỌ

Khác với nhiều sân chơi học thuật thuần túy, Viettel AI Race 2026 được thiết kế theo hướng gần với môi trường triển khai thực tế. Các đội thi sẽ đối mặt với những yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý, khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi đưa giải pháp vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và người làm công nghệ tiếp cận hệ sinh thái AI, hạ tầng công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

Đại diện Ban Tổ chức Viettel AI Race 2026 cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những đội thi có năng lực chuyên môn tốt, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

“AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong những bài toán thực tế, dữ liệu thực tế và yêu cầu vận hành thực tế. Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel mong muốn mở thêm không gian để cộng đồng công nghệ thử sức, sáng tạo và cùng tìm kiếm những giải pháp có thể ứng dụng vào thực tế”, bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel chia sẻ.

Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel phát biểu tại chương trình khởi động Viettel AI Race 2026, ngày 2-7. Ảnh: ĐỨC THỌ

Năm nay, cuộc thi gồm 3 đề thi, tương ứng với ba hướng ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin yêu cầu các đội tái dựng bản sao số 3D, thuộc lĩnh vực thị giác máy tính. Đề thi LLM Inference Optimization tập trung vào tối ưu vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, một trong những thách thức quan trọng khi đưa AI tạo sinh vào thực tiễn. Đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới truy xuất và suy luận tri thức y tế, thuộc lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, người đi làm, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên. Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Các đội xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc với chuyên gia và giải quyết những bài toán đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel. Ảnh. ĐỨC THỌ

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức livestream “Viettel AI Race 2026 - Sẵn sàng nhập cuộc và bứt tốc” vào ngày 12-7 nhằm cung cấp thông tin chính thức về cấu trúc cuộc thi, quy chế tham gia, hướng dẫn đăng ký và định hướng tiếp cận ba đề thi.

Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái AI mở, gắn kết giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng công nghệ. Từ những bài toán thật, dữ liệu thực tế và yêu cầu triển khai thực tế, cuộc thi kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp AI có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống.

Vòng sơ loại Viettel AI Race 2026 được tổ chức trực tuyến từ ngày 2-7 đến 30-7, trong đó các đội huấn luyện mô hình và nộp bài theo yêu cầu của từng đề thi. Tốp 24 đội xuất sắc sẽ bước vào vòng sơ khảo theo hình thức hackathon, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-8 tại Hà Nội. Tại vòng này, các đội sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc trực tiếp với chuyên gia Viettel cùng các đối tác để hoàn thiện giải pháp. Vòng chung khảo quy tụ 12 đội mạnh nhất, diễn ra trong hai ngày 9 và 10-9. Các đội sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình bày giải pháp và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 11-9.

TRẦN BÌNH