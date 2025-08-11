Nhạc viện TPHCM, Guitar Saigon và artLIVE phối hợp tổ chức Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2025 (Saigon International Guitar Festival & Competition - SIGF 2025). Đây là mùa thứ 9 sự kiện được tổ chức.

Liên hoan năm nay có chuỗi hoạt động phong phú. Trong đó, điểm nhấn là 3 đêm hòa nhạc của những guitarist quốc tế: Xuanxuan Sun (Trung Quốc), Mauricio Diaz Alvarez (Mexico/Tây Ban Nha), Michal Nagy (Ba Lan), Jérémy Jouve (Pháp), 4.13 Guitar Quartet (Indonesia)...

Liên hoan cũng sẽ có các màn tranh tài guitar cổ điển của những tài năng guitar trẻ trong và ngoài nước, với 4 bảng thi độc tấu (solo) và 1 bảng thi hòa tấu (ensemble - từ 2 guitar trở lên).

Bên cạnh đó, liên hoan còn có các hoạt động hội thảo, workshop mang đến cơ hội học hỏi, trao đổi và trải nghiệm guitar cổ điển ở cấp độ chuyên sâu từ các danh cầm quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên SIGF 2025 mở rộng các hoạt động cộng đồng: triển lãm String Lab trưng bày guitar của các thợ làm đàn (luthier) nổi tiếng: Kim Sang Gil (Hàn Quốc), Justin Ta (Australia), Vũ Trần, Guitar Nghệ Thuật (Việt Nam)...; sân khấu Open Stage ngoài trời biểu diễn tự do dành cho guitarist chuyên lẫn không chuyên; các không gian ẩm thực và workshop trải nghiệm sáng tạo... Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 17-8 tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp - IDÉCAF (số 31, đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, TPHCM).

