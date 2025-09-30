Bắt đối tượng vận chuyển 14kg ma túy qua biên giới ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuê 14kg ma túy từ Thái Lan qua Lào rồi vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Video: Bắt đối tượng vận chuyển 14kg ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 25-9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu và các đơn vị liên quan bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng bị bắt là Lê Văn Lợi (SN 1993, trú thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật là 14kg ma túy các loại

Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng thu giữ: 7.500 viên thuốc lắc (4,5kg), 4,7kg ketamin, 660 gói "nước vui" (4,2kg), 600g ma túy tổng hợp dạng bột màu vàng và 40 viên hồng phiến. Tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 14kg.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Lợi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Việt Nam, theo lộ trình từ Thái Lan qua Lào rồi về Việt Nam để lấy tiền công.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Văn Lợi và tang vật

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG