Bắt đối tượng vận chuyển 14kg ma túy qua biên giới ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 25-9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu và các đơn vị liên quan bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.
Đối tượng bị bắt là Lê Văn Lợi (SN 1993, trú thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng thu giữ: 7.500 viên thuốc lắc (4,5kg), 4,7kg ketamin, 660 gói "nước vui" (4,2kg), 600g ma túy tổng hợp dạng bột màu vàng và 40 viên hồng phiến. Tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 14kg.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Lợi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Việt Nam, theo lộ trình từ Thái Lan qua Lào rồi về Việt Nam để lấy tiền công.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.